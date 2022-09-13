Муцениеце призналась, что выступит в качестве ведущей шоу «Голос. Дети» в новом сезоне
Актриса Агата Муцениеце рассказала, что будет одной из ведущих песенного шоу "Голос. Дети". Об остальном составе ведущих ничего не известно.
На Первом канале уже транслируется шоу "Голос.60+", а после него будет выходить в эфир 11-ый сезон основного "Голоса". Имя главного ведущего вокального шоу не озвучивается.
Что касается работы Ларисы Гузеевой, сменившей на посту ведущего Дмитрия Нагиева, то оценки самые разные. Зато известно, кто станет соведущей.
Напарницами Дмитрия Нагиева по проекту в разное время были Светлана Зейналова, Наталья Водянова и Аглая Шиловская.
В последнее время в передаче в этом качестве выступала экс-супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце, являющаяся мамой двух детей. Скорее всего именно она продолжит работу в проекте.
В эфире "Автоорадио" актриса проговорилась: "Моя задача - отправлять на сцену детей, ну и все подводки я тоже читаю. Я точно там [в новом сезоне шоу] буду, а все остальное - большой секрет. Я не могу распространяться, кто еще будет, это секретная информация".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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