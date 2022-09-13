Слуцкий: пункты проекта Украины по безопасности вовлекают НАТО в конфликт
Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий раскритиковал проект гарантий безопасности для Украины, предложенный офисом Зеленского.
Вечером вторника глава российской политической фракции ЛДПР Леонид Слуцкий дал оценку проекту соглашения о гарантиях безопасности Украины, предложенного офисом Владимира Зеленского сегодня днём. По словам Слуцкого, все пункты данного проекта направлены на эскалацию взаимоотношений между Киевом и Москвой, поскольку призваны втянуть НАТО в конфликт.
В предложенном проекте по гарантиям безопасности для Украины офис Зеленского предлагает сделать многочисленные страны Североатлантического альянса обязанными защищать украинское государство в случае угрозы, а также проводить учения для ВСУ с участием западных кураторов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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