Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий раскритиковал проект гарантий безопасности для Украины, предложенный офисом Зеленского.

Вечером вторника глава российской политической фракции ЛДПР Леонид Слуцкий дал оценку проекту соглашения о гарантиях безопасности Украины, предложенного офисом Владимира Зеленского сегодня днём. По словам Слуцкого, все пункты данного проекта направлены на эскалацию взаимоотношений между Киевом и Москвой, поскольку призваны втянуть НАТО в конфликт.

В предложенном проекте по гарантиям безопасности для Украины офис Зеленского предлагает сделать многочисленные страны Североатлантического альянса обязанными защищать украинское государство в случае угрозы, а также проводить учения для ВСУ с участием западных кураторов.