Великобритания не пригласила представителей трех стран на государственные похороны королевы Елизаветы II, которые пройдут в следующий понедельник, 19 сентября, сообщае Reuters.

Неприглашенными странами являются Россия, Беларусь и Мьянма.

Несколько дней назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин лично не будет присутствовать на похоронах. Как оказалось, таких планов у британцев не было.

Субъектом британских санкций также является Мьянма (Бирма) и ее военная хунта. Лондон поддерживает общину рохинджа, жертв геноцида, учиненного бирманскими буддийскими националистами.

Ожидается, что в Великобританиюна похороны Елизаветы II приедут около 500 иностранных высокопоставленных лиц. Приглашения были разосланы главам государств большинства стран, с которыми Великобритания имеет дипломатические отношения.

Многие мировые лидеры, от президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден до премьер-министров Канады, Австралии и Новой Зеландии, подтвердили свое участие в событии, которое, вероятно, станет одним из крупнейших дипломатических собраний в Великобритании за последние годы.