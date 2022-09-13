Великобритания не пригласила представителей России, Беларуси и Мьянмы на похороны королевы Елизаветы II
Великобритания не пригласила представителей трех стран на государственные похороны королевы Елизаветы II, которые пройдут в следующий понедельник, 19 сентября, сообщае Reuters.
Неприглашенными странами являются Россия, Беларусь и Мьянма.
Несколько дней назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин лично не будет присутствовать на похоронах. Как оказалось, таких планов у британцев не было.
Субъектом британских санкций также является Мьянма (Бирма) и ее военная хунта. Лондон поддерживает общину рохинджа, жертв геноцида, учиненного бирманскими буддийскими националистами.
Ожидается, что в Великобританиюна похороны Елизаветы II приедут около 500 иностранных высокопоставленных лиц. Приглашения были разосланы главам государств большинства стран, с которыми Великобритания имеет дипломатические отношения.
Многие мировые лидеры, от президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден до премьер-министров Канады, Австралии и Новой Зеландии, подтвердили свое участие в событии, которое, вероятно, станет одним из крупнейших дипломатических собраний в Великобритании за последние годы.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Офис Зеленского показал первый проект гарантий безопасности для Украины
В Праге нашли памятник археологии, который старше Стоунхенджа и египетских пирамид
Девять стран Евросоюза прекратили приём документов на визы от россиян
Армения просит ООН срочно созвать заседание Совбеза из-за ситуации с Азербайджаном
ФСБ задержала директора оборонного завода РФ за передачу секретных чертежей Киеву