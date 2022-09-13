Подозреваемый сообщник в убийстве Дугиной Цыганенко удалил все соцсети
Российские журналисты выяснили, что подозреваемый следователями в причастности к убийству Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко удалил все аккаунты в соцсетях.
13 сентября агентство "РИА Новости" сообщило, что подозреваемый в соучастии убийству российской журналистки Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко удалил все мессенджеры и аккаунты в социальных сетях. Цыганенко оставил лишь страницу Вконтакте, однако там давно не было обновлений.
Примечательно, что ранее Наталья Вовк, которая по версии ФСБ России является главной подозреваемой в деле об убийстве Дугиной, также удалила все соцсети.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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