Sabah: через два года энергокризис станет для Европы настоящим кошмаром

Авторитетное турецкое издание Sabah пишет, что Европа устроила гонку со временем, а нынешний кризис будет иметь серьезные долгосрочные последствия на много лет.

Если сейчас Евросоюзу не удасться проработать ряд мер, которые «вытащат» его из проблемы к 2024 году, то через два года энергетический кризис станет для еврозоны настоящим кошмаром. При этом самые трудные испытания надуться сразу после осени, которая сулит историческими событиями.

Важно понимать, что российско-украинский конфликт может продолжаться еще долгое время, а это означает, что ни о каких налаживаниях отношений и новых контрактах на газовые поставки из России в Европу, речи идти не может. Да и европейское общество, уже поверив своим политикам, вряд ли даст «обратную».

Наиболее приоритетным вопросом на повестке дня для Европейской комиссии является скорейшее внедрение в регулирование рынка. С одной стороны, это устранит взаимосвязь между ценами на природный газ и ценами на электричество. С другой — может вызвать еще большую инфляцию, привести к безработице и обнищанию процветающего региона.

Самые ожидаемые заявления прозвучат 14 сентября 2022 года от главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, однако уже сейчас понятно, что ничего хорошего для европейского общества она не скажет.