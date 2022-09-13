Киркоров заложил квартиру для поддержания иммиджа богатого артиста

Оказывается, чтобы соответствовать, певцу Филиппу Киркорову приходится идти на всяческие уловки. Так исполнитель заложил квартиру, чтобы хватало на все запросы дорого артиста.

Филипп Киркоров поведал о том, как заложил квартиру для поддержания образа поп-короля.

Артист говорит о том, что постоянно вкладывает в себя: "Если бы не самоинвестиции в самого себя за последние 30 с лишним лет, я только и делаю, что инвестирую в себя.

Киркоров является главным модником российского шоубиза. Он питает слабость к красивым нарядам, с удовольствием примеряя на себя самые смелые образы. Исполнитель признается, что "выглядеть по-королевски" - тяжелый труд.

Он не может дважды появиться в одном наряде, засмеют.

Филипп Бедросович годами создавал себе репутацию богатого артиста. Были времена, когда звезда сцены вынужден был выдавать желаемое за действительное.

Даже когда с деньгами были сложности, певец умудрялся делать вид, что живет в роскоши.

Знаменитость вспоминает: "Ездил на дорогих лимузинах, со своими портретами на самолетах. Все думали, что это мои самолеты. А это просто взятые в аренду за большие деньги, которые я заложил: квартиру и все остальное".

К счастью, трудные времена остались позади. Сегодня селебрити может позволить себе все, чего душе угодно.