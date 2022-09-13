New York Post: из-за решения Байдена США ждет европейский сценарий энергетического кризиса

Авторитетное издание New York Post сообщило, что президент США Джо Байден подводит страну к такому же энергетическому кошмару, от которого сегодня страдает Европа.

После решения Джо Байдена приостановить аренду участков под добычу нефти и газа, стало понятно, что США идут по европейскому сценарию энергетического кризиса. С одной стороны, Байден просто пытается выполнить свое предвыборное обещание и положить конец использованию горючего топлива в попытке затормозить потепление климата. С другой — кроме климата, есть общество и энергетическая отрасль.

Лидеры энергоотрасли США уже сегодня бьют тревогу и предупреждают: действия президента страны в будущем приведут к повышению цен на энергоносители и серьезному дефициту, так как восстановить производство также быстро, как оно сворачивается, попросту невозможно.

Фактически Байден подталкивает США к тому, что сейчас происходит в Европе — дефицит энергоносителей, безумные цены на нефть и газ, и подготовка к тяжелой зиме (так как поставки газа по российскому трубопроводу «Северный поток» не предвидятся).

Ранее сообщалось, что Байден передал в аренду 126 228 акров земли под бурения, однако это «крохи» по сравнению с тем, сколько земли давали предыдущие президенты США (начиная с самого Гарри Трумэна). Самый минимальный порог, который давали до Байдена — 4,4 миллионов акров, что в 35 раз больше нынешних норм.