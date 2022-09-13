Президент Австрии призвал граждан экономить каждый возможный киловатт-час

Австрийский президент Александер Ван дер Беллен утверждает, что жители его страны обязаны максимально экономить расходуемую электроэнергию.

Вечером вторника президент Австрии Александер Ван дер Беллен сообщил, что правительства стран-участниц Европейского союза сделали всё возможное для решения сиутации с энергетическим кризисом в Европе на фоне рекордного падения прокачки энергоресурсов с территории России.

По словам Ван дер Беллена, теперь австрийцы должны осознанно подходить к распределению трат электроэнергии и "экономить каждый возможный киловатт-час".

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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