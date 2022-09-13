Ди Каприо высмеяли на кинопремии Эмми из-за его любовных предпочтений

48-летний актёр Голливуда Леонардо ди Каприо не встречается с девушками старше 25 лет, за что был высмеян на известной кинопремии "Эмми" прямо со сцены.

Над звездой Голливуда, актером Леонардо Ди Каприо посмеялись прямо во время церемонии кинопремии "Эмми". Ведущий телевидения Кенан Томпсон поднялся на сцену, чтобы поздравить Зендаю, но не устоял и решил отпустить шутку касательно любовных предпочтений знаменитого актёра.

Томсон пошутил: "На прошлой неделе Зендае исполнилось 26 лет. С днем рождения! 26 лет - странный возраст для Голливуда. Ты достаточно молода, чтобы играть старшеклассницу, но уже слишком стара, чтобы встречаться с Леонардо Ди Каприо".

Издание "Вечерняя Москва" сообщает, что в последнее время Ди Каприо не встречался с представительницами прекрасного пола, которым исполнилось более 25 лет.

Интересно, что самому артисту вскоре исполнится 48 лет.