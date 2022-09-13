Ушаков: ОДКБ созывает саммит по ситуации на армяно-азербайджанской границе
Российский дипломат Юрий Ушаков объявил о созыве саммита ОДКБ в связи с новым конфликтом между Азербайджаном и Арменией.
Вечером 13 сентября Юрий Ушаков сообщил, что сегодня состоится саммит Организации договора о коллективной безопасности, который целиком будет направлен на выявление путей возможного урегулирования новой напряжённости на армяно-азербайджанской границе.
По словам Ушакова, саммит ОДКБ пройдёт в режиме онлайн-конференции и должен стартовать в 18:30 по московскому времени, однако время проведения мероприятия может быть уточнено позднее.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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