Путин встретится с главами ШОС на саммите организации
Помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков анонсировал встречу российского президента с лидерами различных стран на саммите ШОС.
Спецпредставитель президента России Юрий Ушаков утверждает, что на грядущем саммите Шанхайской организации сотрудничества Владимир Путин встретится со своими коллегами из Пакистана, Киргизии, Туркмении, Туркмении, Азербайджана, Ирана, Китая, Турции.
Ушаков утверждает, что на саммите ШОС Путин уделит особое внимание переговорам с Си Цзиньпином, Тайипом Эрдоганом и индийским премьер-министром Нарендрой Моди.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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