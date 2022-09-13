FT: ЕС повысит сборы с производителей электроэнергии без использования газа

Издание Financial Times утверждает, что в Евросоюзе договорились о повышении сборов с предприятий, которые производят электроэнергию, при этом не используя газ.

Журналисты международной газеты Financial Times сообщают, что Еврокомиссия выпустила тайный документ, который предлагает повысить налоговые сборы с предприятий и компаний, занятых в сфере производства электроэнергии без использования газа.

По данным аналитиков FT, вскоре Евросоюз анонсирует официальное законодательное утверждение данного документа, который будет позиционироваться как экстренные и необходимые меры для предотвращения энергетического кризиса в европейском регионе на время отопительного сезона.