Принцу Гарри не разрешили надеть военную форму на похороны Елизаветы II

Принцу Гарри пришлось распрощаться с привилегией носить военную форму во время важных событий в жизни королевской семьи.

Хотя он не одинок в этом, поскольку аналогичный запрет распространяется и на принца Андрю, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

В связи с предстоящими похоронами королевы Елизаветы II, ее сыну Эндрю в порядке исключения разрешили носить парадную военную форму. Однако рассчитывать на подобную милость со стороны внучек британского монарха он не мог.

Ни для кого не секрет, что принц Гарри и Меган Маркл несколько лет назад оставили свои королевские обязанности и переехали в США, где живут рядом с семьей Маркл. Следовательно, он ушел с поста капитан-генерала Королевской морской пехоты и перестал быть почетным командующим Королевскими ВВС Хонингтона. Так что Гарри пришлось попрощаться с некоторыми привилегиями, которыми обычно пользовались военные его семьи.

Хотя у Гарри все еще есть полученные им медали, даже в важных случаях ему не разрешалось носить свою форму. И никто бы не удивился, если бы не тот факт, что другим членам царской семьи, а речь идет о сыне Елизаветы II — принце Эндрю — было разрешено надеть мундир на похоронах матери в порядке исключения.