Принцу Гарри не разрешили надеть военную форму на похороны Елизаветы II
Принцу Гарри пришлось распрощаться с привилегией носить военную форму во время важных событий в жизни королевской семьи.
Хотя он не одинок в этом, поскольку аналогичный запрет распространяется и на принца Андрю, обвиняемого в сексуальных домогательствах.
В связи с предстоящими похоронами королевы Елизаветы II, ее сыну Эндрю в порядке исключения разрешили носить парадную военную форму. Однако рассчитывать на подобную милость со стороны внучек британского монарха он не мог.
Ни для кого не секрет, что принц Гарри и Меган Маркл несколько лет назад оставили свои королевские обязанности и переехали в США, где живут рядом с семьей Маркл. Следовательно, он ушел с поста капитан-генерала Королевской морской пехоты и перестал быть почетным командующим Королевскими ВВС Хонингтона. Так что Гарри пришлось попрощаться с некоторыми привилегиями, которыми обычно пользовались военные его семьи.
Хотя у Гарри все еще есть полученные им медали, даже в важных случаях ему не разрешалось носить свою форму. И никто бы не удивился, если бы не тот факт, что другим членам царской семьи, а речь идет о сыне Елизаветы II — принце Эндрю — было разрешено надеть мундир на похоронах матери в порядке исключения.
-
Напомним, что брату короля Карла III запретили носить военную форму после того, как были раскрыты его связи с Джеффри Эпштейном и обвинения в сексуальных домогательствах.
Согласно источникам Daily Mail в Букингемском дворце, принц Эндрю сможет надеть униформу на похороны Елизаветы II "в знак особого уважения".
В понедельник, 12 сентября, принц Эндрю, как и остальные дети Елизаветы II, сопровождал гроб с телом матери в торжественной процессии.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Офис Зеленского показал первый проект гарантий безопасности для Украины
В Праге нашли памятник археологии, который старше Стоунхенджа и египетских пирамид
Девять стран Евросоюза прекратили приём документов на визы от россиян
Армения просит ООН срочно созвать заседание Совбеза из-за ситуации с Азербайджаном
ФСБ задержала директора оборонного завода РФ за передачу секретных чертежей Киеву