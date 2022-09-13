Госдеп: Блинкен призвал Азербайджан прекратить бои на границе с Арменией

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением по поводу возобновления боёв на армяно-азербайджанской границе.

Вечером вторника сотрудник американского Госдепартамента Энтони Блинкен публично заявил, что правительство Соединённых Штатов призывает власти Азербайджана немедленно отдать приказ о прекращении всех боевых действий против вооружённых сил Армении на границе.

Примечательно, что в заявлении постоянного представителя Армии при ОДКБ делегат от Еревана также называет Азербайджан агрессором и просит членом организации принять срочные и решительные меры для урегулирования военного конфликта между армиями Баку и Еревана.