Госдеп: Блинкен призвал Азербайджан прекратить бои на границе с Арменией

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением по поводу возобновления боёв на армяно-азербайджанской границе.

Вечером вторника сотрудник американского Госдепартамента Энтони Блинкен публично заявил, что правительство Соединённых Штатов призывает власти Азербайджана немедленно отдать приказ о прекращении всех боевых действий против вооружённых сил Армении на границе.

Примечательно, что в заявлении постоянного представителя Армии при ОДКБ делегат от Еревана также называет Азербайджан агрессором и просит членом организации принять срочные и решительные меры для урегулирования военного конфликта между армиями Баку и Еревана.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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