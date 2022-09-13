Многие бургомистры района Любмин призвали парламент и правительство штата провести кампанию за ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» в целях обеспечения энергетической безопасности.

«Граждане, муниципалитеты и экономика уже массово страдают от последствий санкций, которые должны работать против России», — говорится в письме на имя федеральных властей.

С их точки зрения, война на Украине не может быть остановлена за счет быстрого отказа от российских источников энергии, так как заменителей пока недостаточно.

В западно-поморском городе Любмин немецко-российские газопроводы «Северный поток 1» и «Северный поток 2» достигают немецкой границы.

С точки зрения зеленых, требование мэра нереалистично: «Действительно наивно полагать, что открытие «Северного потока — 2» улучшит газоснабжение Германии», — заявил глава земли Мекленбург-Передняя Померания Оле Крюгер.

Газ можно легко поставлять по газопроводу «Северный поток — 1». По его мнению, если санкции будут сняты, это будет «пощечиной украинскому населению и всем западным союзникам».