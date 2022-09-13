Экс-советница Рейгана продаст свой архив при условии его хранения в РФ

Бывшая советница экс-президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси сообщила о готовности продать свой архив, если он будет храниться в российской библиотеке.

13 сентября экс-советница бывшего американского президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси сообщила, что выставила на аукцион свой архив, в которым находятся 14 писем Рейгана, переписка с Биллом Клинтоном, экс-вице-президентом США Альбертом Гором и другими известными личностями.

По словам самой Масси, она продаст свой архив лишь при условии, что он будет храниться в Президентской библиотеке Санкт-Петербурга, поскольку женщина уверена, что взаимоотношения между Россией и Соединёнными Штатами должны быть открытыми и постепенно укрепляться.