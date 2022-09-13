Умер трехкратный обладатель «Грэмми» Рэмси Льюис
Икона американского джаза Рэмси Льюис умер в своём доме в Чикаго на 88 году жизни.
13 сентября стало известно о смерти выдающегося джазового пианиста, Рэмси Льюиса, который мирно ушёл из жизни в своём доме в Чикаго в возрасти восьмидесяти семи лет, оставив огромный вклад в музыкальной индустрии.
Последний год своей жизни икона американского джаза Льюс, получивший пять золотых пластинок и три «Грэмми» за свою продолжительную карьеру, посвятил созданию мемуаров «Джентельмен джаза», которые будут выпущены в 2023 году.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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