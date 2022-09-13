Глава МВД немецкого Асхена испытывает «давление» из-за растущего числа беженцев

Министр внутренних дел Ахсена Армин Шустер считает, что Свободное государство Бавария скоро окажется на пределе своих возможностей ввиду растущего числа беженцев из стран за пределами Украины.

«Цифры действительно стремительно растут», — заявил политик во вторник в Дрездене. В первые пять месяцев года в Саксонию прибывало около 500 беженцев в месяц, в июле их число уже возросло до 1500, а в августе Министерство внутренних дел ожидает около 2000 человек, ищущих защиты.

В основном это люди, прибывающие в Баварию из Сирии, Афганистана и Турции по так называемому балканскому маршруту. По словам министра внутренних дел, беженцы из Украины не включены.

Шустер говорил об «огромном давлении». Первоначальные приемные сооружения скоро будут заполнены на 80 процентов и, следовательно, находятся в «зоне абсолютного предупреждения».

Дальнейшее распределение по муниципалитетам становится все более трудным. Жилье должно быть уже обеспечено, а также интеграция и курсы немецкого языка.

По словам Шустера, общенациональная система распределения, согласно которой беженцы распределяются по федеральным землям в соответствии с фиксированными квотами, больше не работает.

Двенадцать федеральных земель в настоящее время вышли из системы распределения, включая Саксонию. Тем не менее, из-за приграничного расположения в Свободном государстве по-прежнему растет число беженцев.

Министр внутренних дел призвал федеральное правительство обсудить с Чешской Республикой и Польшей, то как работает охрана внешней границы.