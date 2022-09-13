Блинкен призвал лидеров Азербайджана и Армении к миру

Министр иностранных дел США Энтони Блинкен призвал лидеров Азербайджана и Армении к мирному урегулированию после ожесточенных столкновений в ночь на вторник.

Энтони Блинкен заявил лидерам обеих стран, что Соединенные Штаты «будут настаивать на немедленном прекращении боевых действий и заключении мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном», заявил журналистам официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Ранее Елисейский дворец отметил, что после переговоров премьер-министра Армении и президента Франции, французская сторона, которая председательствует в Совбезе ООН приняла решение о срочном созыве совета для решение армяно-азербайджанского конфликта.