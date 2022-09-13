Блинкен призвал лидеров Азербайджана и Армении к миру
Министр иностранных дел США Энтони Блинкен призвал лидеров Азербайджана и Армении к мирному урегулированию после ожесточенных столкновений в ночь на вторник.
Энтони Блинкен заявил лидерам обеих стран, что Соединенные Штаты «будут настаивать на немедленном прекращении боевых действий и заключении мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном», заявил журналистам официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Ранее Елисейский дворец отметил, что после переговоров премьер-министра Армении и президента Франции, французская сторона, которая председательствует в Совбезе ООН приняла решение о срочном созыве совета для решение армяно-азербайджанского конфликта.
Опубликовано: Тарас Медведев
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