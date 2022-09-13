Guardian: Европа прекращает помощь беженцам из Украины из-за роста цены газа

Издание The Guardian рассказало, почему европейские страны начинают сворачивать программы помощи украинским беженцам.

Колумнист британской газеты The Guardian Шон Уокер утверждает, что лидеры стран европейского региона резко сократили помощь украинским беженцам и намерены свети её практически к нулю, поскольку ситуация с энергобезопасностью Европы в преддверии отопительного сезона является критической и потенциально дорогостоящей.

По мнению Уокера, в разных странах Европы наблюдается разное отношение к беженцам из Украины, однако вне родины им всё чаще становится труднее получить медицинскую помощь, пособия и даже крышу над головой.