Армения просит ООН срочно созвать заседание Совбеза из-за ситуации с Азербайджаном
Армянское правительство направило запрос в ООН об экстренном созыве Совета безопасности организации.
Вечером 13 сентября журналисты российского издания "РИА Новости" со ссылкой на источник в Совбезе Организации объединённых наций сообщили, что Армения запросила у ООН созвать срочное заседание Совета безопасности для урегулирования конфликта на армяно-азербайджанской границе.
Известно, что постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян утверждает, что Ереван расценивает действия Азербайджана как полномасштабную военную агрессию без объявления войны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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