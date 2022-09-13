Армения просит ООН срочно созвать заседание Совбеза из-за ситуации с Азербайджаном

Армянское правительство направило запрос в ООН об экстренном созыве Совета безопасности организации.

Вечером 13 сентября журналисты российского издания "РИА Новости" со ссылкой на источник в Совбезе Организации объединённых наций сообщили, что Армения запросила у ООН созвать срочное заседание Совета безопасности для урегулирования конфликта на армяно-азербайджанской границе.

Известно, что постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян утверждает, что Ереван расценивает действия Азербайджана как полномасштабную военную агрессию без объявления войны.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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