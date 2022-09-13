Блинкен: Наступление ВСУ только начинается
Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал наступление украинских войск
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прокомментировал контрнаступление Вооруженных сил Украины.
По словам Блинкена, украинское "контрнаступление только начинается".
Также госсекретарь Соединенных Штатов заявил, что украинцы храбро сражаются.
"То, что они сделали, было очень методично спланировано. Прежде всего, это результат необычайного мужества и стойкости украинцев", - говорится в сообщении.
Стоит напомнить, что Минобороны России объяснило такие высокие темпы наступления ВСУ. Из заявления следует, что Россия отвела войска для их переброски на другие направление.
Опубликовано: Николай Скира
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