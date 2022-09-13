Губернатор Белгородской области призвал к эвакуации жителей приграничных с Украиной сел

Губернатор Белгородской области призвал к эвакуации жителей сел, которые граничат с Украиной, сообщает агентство ТАСС.

"Мы уговариваем людей покинуть свои дома", - заявил он.

Жителей села Логачевка Белоградской области эвакуировали после обстрела с украинской стороны, сообщает ТАСС. Как сообщают российские власти, большинство россиян нашли убежище у родственников, а остальные оказались в районной администрации.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также призвал к эвакуации жителей сел Журавлевка и Некотеевка.

Гладков призвал жителей не посещать приграничные села Белгородской области до особого распоряжения. Чрезвычайное положение там действует с 23 марта, и большинство жителей уже вывезено в Белгород.

Ранее СМИ сообщали, что ВСУ в понедельник обстреляли погранпереход Логачевка в Белгородской области. Эти сообщения подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сообщил, что был обстрелян пограничный пост.

Как сообщает агентство ТАСС, в результате обстрела погибла женщина, гражданка Украины. Четыре человека были госпитализированы в Валуйки. Трое из них также были гражданами Украины.

Власти подконтрольной России части Харьковской области уже несколько дней призывают жителей "временно" покинуть этот район .