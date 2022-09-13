Кремль назвал ШОС реальной альтернативой Западу

Саммит ШОС, намеченный на четверг-пятницу в Самарканде, должен собрать, по мнению Кремля, не только лидеров стран-членов этой организации, включая Россию, Китай, Индию и Пакистан, но и ряда других стран.

Это первый очный саммит с начала пандемии коронавируса и на нем планируют присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Шанхайская организация сотрудничества предлагает реальную альтернативу структурам, ориентированным на Запад», — заявил во вторник журналистам советник Кремля Юрий Очаков. Он подчеркнул, что это «крупнейшая организация в мире, в которую входит половина населения планеты», заверив, что ее члены хотят «справедливого международного порядка».

После введения беспрецедентных западных санкций, Россия твердо нацелилась на Азию, чтобы найти рынки сбыта и поставщиков, которые были потеряны. Со своей стороны, Китай, еще один тяжеловес ШОС, переживает дипломатический кризис с Вашингтоном.

По словам Юрия Ушакова, президент России Владимир Путин, помимо выступления на саммите, проведет отдельную двустороннюю встречу с лидером Китая Си Цзиньпином, в частности для обсуждения украинского кризиса и «экономического и торгового сотрудничества» с Пекином.

В кулуарах саммита он также встретится с лидерами Пакистана, Индии и Ирана, а также с президентом Турции для обсуждения поставок зерна из Украины и с президентом Азербайджана для обсуждения путей решения конфликта с Арменией.