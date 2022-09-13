В Аргентине арестована соучастница покушения на вице-президента

После неудавшегося покушения на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер полиция арестовала еще одного подозреваемого.

Эта женщина была арестована в городе Сан-Мигель недалеко от столицы Буэнос-Айреса, сообщает газета La Nación со ссылкой на юридические круги.

По сообщению источника, речь идет о соучастнице, арестованная является девушкой подозреваемого в покушении.

В начале сентября мужчина перед квартирой Киршнер в Буэнос-Айресе направил пистолет на экс-президента (2007-2015 гг.) и как минимум один раз нажал на курок.

Однако выстрела не последовало. Затем он был сбит сторонниками Киршнер и арестован полицией. Его обвиняют в покушении на убийство.