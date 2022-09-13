В Аргентине арестована соучастница покушения на вице-президента
После неудавшегося покушения на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер полиция арестовала еще одного подозреваемого.
Эта женщина была арестована в городе Сан-Мигель недалеко от столицы Буэнос-Айреса, сообщает газета La Nación со ссылкой на юридические круги.
По сообщению источника, речь идет о соучастнице, арестованная является девушкой подозреваемого в покушении.
В начале сентября мужчина перед квартирой Киршнер в Буэнос-Айресе направил пистолет на экс-президента (2007-2015 гг.) и как минимум один раз нажал на курок.
Однако выстрела не последовало. Затем он был сбит сторонниками Киршнер и арестован полицией. Его обвиняют в покушении на убийство.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кобахидзе: в Грузии пройдёт референдум об открытии второго фронта против РФ
Германия не видит иного выхода, кроме как разрешить поставки урана из России
ФСБ задержала директора оборонного завода РФ за передачу секретных чертежей Киеву
На вооружение РФ поступила новейшая управляемая ракета «Изделие 305»
Подвиг и трагедия: не простая судьба хирурга Леонида Рогозова, который лично вырезал себе аппендицит