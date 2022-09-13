Премьер-министр Израиля заявил об успехе кампании против ядерной программы Ирана
Яир Лапид отметил, что его кампания по провалу ядерной сделки Ирана прошла успешно, пишет The Times of Israel 13 сентября.
Напомним, что на днях израильский премьер провел экстренные встречи с главами Франции, Германии и Великобритании.
После трехстороннего заявления перечисленных государств, где они призвали Иран выполнить условия подготовки соглашения, исламское государство заявило, что видит влияние Израиля в создавшейся ситуации.
Лапид отметил, что «в последние месяцы мы (Израиль) вели с ними (тремя странами ЕС) спокойный и интенсивный диалог, предоставляя им актуальную разведывательную информацию об иранской деятельности на ядерных объектах».
«Дело еще не закончено, это долгий путь, но есть обнадеживающие признаки… Досье, открытое в отношении Ирана в Международном агентстве по атомной энергии, не будет закрыто», - отметил израильский лидер, комментируя поведенную кампанию.
Опубликовано: Тарас Медведев
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