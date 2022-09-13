Французские рекламщики выбрали аудиоформат для продвижения рекламы в играх на смартфонах
Аудиоролики, похожие на радио или подкасты, могут стать популярными в играх для смартфонов.
Французская платформа монетизации Gadsme запускает свое предложение на этой неделе.
Услышать 20–30-секундную рекламу ресторана быстрого питания, нового автомобиля или страховой компании во время игры на смартфоне: этот неожиданный рекламный формат вполне может ворваться в мир мобильных игр.
После израильского Odeeo, собравшего в июне 9 миллионов долларов, и британского AudioMob, оцененного в 110 миллионов долларов, на этой неделе настала очередь французской платформы монетизации Gadsme запустить свое предложение по вставке рекламы, ориентированное на аудио для игр.
«Это зарождающийся, но очень многообещающий рынок», — подчеркивает его генеральный директор Гийом Монтё.
Опубликовано: Тарас Медведев
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