Французские рекламщики выбрали аудиоформат для продвижения рекламы в играх на смартфонах

Аудиоролики, похожие на радио или подкасты, могут стать популярными в играх для смартфонов.

Французская платформа монетизации Gadsme запускает свое предложение на этой неделе.

Услышать 20–30-секундную рекламу ресторана быстрого питания, нового автомобиля или страховой компании во время игры на смартфоне: этот неожиданный рекламный формат вполне может ворваться в мир мобильных игр.

После израильского Odeeo, собравшего в июне 9 миллионов долларов, и британского AudioMob, оцененного в 110 миллионов долларов, на этой неделе настала очередь французской платформы монетизации Gadsme запустить свое предложение по вставке рекламы, ориентированное на аудио для игр.

«Это зарождающийся, но очень многообещающий рынок», — подчеркивает его генеральный директор Гийом Монтё.