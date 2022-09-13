Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании Илону Маску
Владельцы акций Twitter согласовали продажу данной компании американскому бизнесмену Илону Маску.
Поздно вечером 13 сентября группа акционеров американской компании Twitter одобрила сделку по продаже социальной сети и всей фирмы местному бизнесмену Илону Маску, который ранее неоднократно намеревался приобрести Twitter, однако договорившись о его покупке, отложил сделку из-за советов своих юристов.
Теперь же Маск вернулся к намерениям приобрести Twitter и уже получил законное согласие на завершение сделки от ключевых владельцев акций компании.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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