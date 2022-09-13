Libération: режиссёр Жан-Люк Годар ушёл из жизни путём эвтаназии
Издание Libération утверждает, что французский режиссёр Жан-Люк Годар добровольно ушёл из жизни.
Источник газеты Libération уведомляет, что скончавшийся сегодня французский режиссёр Жан-Люк Годар принял добровольное решение по уходу из жизни, совершив эвтаназию на территории Швейцарии, где она легальна в соответствии с местным законодательством. По словам информатора Libération, режиссёр ничем не болел и "просто устал".
Также в Libération отметили, что после смерти Жан-Люк Годар будет кремирован в соответствии со своими волеизъявлением, которое он выразил при жизни.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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