Libération: режиссёр Жан-Люк Годар ушёл из жизни путём эвтаназии

Издание Libération утверждает, что французский режиссёр Жан-Люк Годар добровольно ушёл из жизни.

Источник газеты Libération уведомляет, что скончавшийся сегодня французский режиссёр Жан-Люк Годар принял добровольное решение по уходу из жизни, совершив эвтаназию на территории Швейцарии, где она легальна в соответствии с местным законодательством. По словам информатора Libération, режиссёр ничем не болел и "просто устал".

Также в Libération отметили, что после смерти Жан-Люк Годар будет кремирован в соответствии со своими волеизъявлением, которое он выразил при жизни.