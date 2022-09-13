Бывший глава службы безопасности Twitter дал показания Сенату в пользу Маска

Мадж подробно рассказал Сенату о нарушениях, в которых Илон Маск ранее обвинял Twitter.

Пейтер Затко, бывший глава службы безопасности Twitter, ставший разоблачителем, подробно рассказал во вторник перед сенаторами США о своих обвинениях в серьезной уязвимости социальной сети во время слушаний, за которыми внимательно следили в контексте судебного разбирательства между Twitter и Илоном Маском.

«Руководство Twitter обманывает выборных должностных лиц, регулирующих органов и даже собственный совет директоров», — заявил эксперт по кибербезопасности, более известный под псевдонимом Мадж.

Как глава службы безопасности платформы, с момента его найма в конце 2020 года до увольнения в январе прошлого года, он утверждает, что обнаружил серьезные уязвимости, и говорит, что тщетно пытался предупредить руководство.

«Они не знают, какие данные у них есть, где они находятся, откуда они берутся. И поэтому, очевидно, они не могут их защитить», — сказал Пейтер Затко в своем вступительном слове перед Судебным комитетом.

«У сотрудников слишком много доступа (...), не имеет значения, у кого есть ключи, если у вас нет замков на дверях», — сказал он.

В конце августа обнародование в прессе доклада, который он представил американским властям этим летом, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Его вмешательство произошло в нужное время для мультимиллиардера Илона Маска, который ухватился за него, чтобы оправдать свой отказ от плана по поглощению калифорнийской компании за 44 миллиарда долларов.

Тем более, что Пейтер Затко прямо упоминает в своем отчете вопросы, заданные боссом Tesla в автоматизированных аккаунтах Twitter. Он упоминает «вводящие в заблуждение» заявления Парага Агравала, босса сети, и утверждает, что инструменты Twitter «устарели, его команды перегружены и неэффективны».

Илон Маск, который в середине апреля начал наступление на платформу, уже несколько месяцев настаивает на том, что доля фейковых аккаунтов и спама, по его мнению, значительно превышает 5%, как ее оценивает руководство Twitter. Социальная сеть подала иски против Илона Маска, чтобы заставить его выполнить свои обязательства по приобретению. На середину октября назначено судебное разбирательство в специализированном суде.

Во вторник акционеры группы из Сан-Франциско должны проголосовать за подписанное в конце апреля соглашение о поглощении Twitter по цене 54,20 доллара за акцию, или общей оценкой в 44 миллиарда долларов.

«Я не делал своих разоблачителей со злым умыслом или для того, чтобы навредить Twitter», — заверил Мадж сенаторов во вторник.

«Учитывая реальный ущерб пользователям и национальной безопасности, я решил, что необходимо пойти на личный и профессиональный риск для меня и моей семьи, чтобы поднять тревогу», — пояснил он.