Кристина Хендрикс получила негативные комментарии о ремонте в старинном доме
Несколько лет назад актриса Кристина Хендрикс купила дом 1908 года, оформленный в стиле ремесленника, и пообещала восстановить его.
Она рассказала, что будет работать с дизайнером Линдой Куперсмит из Beverly Hills Organizer, чтобы отремонтировать старый дом, который в противном случае должен был быть снесен.
Она пообещала делиться ходом ремонта со своими подписчиками в Instagram, и на днях опубликовала обзор сделанного ремонта.
Хендрикс показала потрясающую ванную комнату, в том числе совершенно новую ванну в стиле ретро, замысловатый кафельный пол и мебель в стиле 20-го века.
Но многие пользователи негативно отозвались о ремонте, заявив, что актриса разрушает старый дом.
Она ответила на комментарии, сказал, что шокирована и разочарована. Кристина написала, что очень любит старые дома и делала все возможное, чтобы сохранить исторические штрихи.
Актриса напомнила, что этот дом собирались продать застройщику, чтобы тот снес и поставил многоквартирные здания, и она очень рада спасти его.
Хендикс получила поддержку от своих поклонников, многие из них ответили на этот пост положительными комментариями.
Опубликовано: Светлана Репина
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