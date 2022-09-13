Какие романы Чарльза Буковски оказались самыми популярными и востребованными
Среди работ Чарльза Буковски наибольшей популярностью среди читательской аудитории стали пользоваться пять произведений.
Чарльз Буковски полностью соответствует стереотипу о том, что писатель, чтобы дать миру выдающиеся произведения, должен пережить много всего, и хорошего, и плохого. Он прожил непростую жизнь, и оставил этот мир 9 марта 1993-го года, а также множество произведений, которые сегодня считаются классикой американской литературы.
Родился будущий писатель 16 августа 1920-го года в немецком Андернахе, но спустя три года семья переехала в Лос-Анджелес. Тогда же родители решили поменять имя ребенка с Генриха на Чарльза.
С самого детства Чарльз Буковски из-за немецкого происхождения и кожного заболевания подвергался травле в школе. Ему приходилось отстаивать себя едва ли не каждый день. Дома тоже было не легче. Его отец был военным, а потому применял к сыну весьма жесткие и даже жестокие меры воспитания. Порка ремнем была среди его излюбленных подходов к общению с сыном.
Реальный мир был настолько тяжел для мальчика, что он с тринадцатилетнего возраста, чтобы облегчить свое в нем пребывание, стал употреблять алкоголь. После окончания школы и некоторого времени учебы в колледже Чарльз съехал от родителей, и стал колесить по Америке, перебиваясь случайными заработками.
Среди работ, которые он опробовал: уборщик, охранник, мойщик посуды, водитель, железнодорожный ремонтник, почтальон, клерк и другие. Всего по признанию Буковски он поработал более чем в ста местах в различных городах США. Тогда же он начал свои первые эксперименты в литературе. Но они были неудачными, а потому вскоре он забросил писательство и стал беспробудно пить.
В 1955-м году у Чарльза Буковски была обнаружена язва желудка, он попал в больницу, где снова возобновил занятия писательством. С 1967-го года он стал писать заметки для газеты Оупен Сити, а в 1970-м его нашел владелец издательства Джон Мартин, и предложил заняться писательством всерьез и профессионально.
Первый его изданный роман Почтамт Чарльз Буковски написал всего за двадцать два дня. Женившись в третий раз на хозяйке ресторана здорового питания, Буковски, наконец, мог посвятить себя литературе, и вести более размеренный образ жизни.
Его грубый реализм полюбился публике и в восьмидесятых годах он написал такие своих бестселлеры, как Голливуд, Хлеб с ветчиной, Женщины. По его произведению был даже снят фильм Пьянь, в котором главные роли сыграли Микки Рурк и Фэй Данауэй.
Самыми популярными работами Чарльза Буковски помимо вышеперечисленных считаются цикл рассказов Истории обыкновенного безумия, Фактотум, а также Стихи последней ночи на земле. Именно в стихотворных произведениях раскрывается вся глубина и трагедия личности Буковски.
Опубликовано: Elsa
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кобахидзе: в Грузии пройдёт референдум об открытии второго фронта против РФ
Германия не видит иного выхода, кроме как разрешить поставки урана из России
ФСБ задержала директора оборонного завода РФ за передачу секретных чертежей Киеву
На вооружение РФ поступила новейшая управляемая ракета «Изделие 305»
Подвиг и трагедия: не простая судьба хирурга Леонида Рогозова, который лично вырезал себе аппендицит