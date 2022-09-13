Какие романы Чарльза Буковски оказались самыми популярными и востребованными

Среди работ Чарльза Буковски наибольшей популярностью среди читательской аудитории стали пользоваться пять произведений.

Чарльз Буковски полностью соответствует стереотипу о том, что писатель, чтобы дать миру выдающиеся произведения, должен пережить много всего, и хорошего, и плохого. Он прожил непростую жизнь, и оставил этот мир 9 марта 1993-го года, а также множество произведений, которые сегодня считаются классикой американской литературы.

Родился будущий писатель 16 августа 1920-го года в немецком Андернахе, но спустя три года семья переехала в Лос-Анджелес. Тогда же родители решили поменять имя ребенка с Генриха на Чарльза.

С самого детства Чарльз Буковски из-за немецкого происхождения и кожного заболевания подвергался травле в школе. Ему приходилось отстаивать себя едва ли не каждый день. Дома тоже было не легче. Его отец был военным, а потому применял к сыну весьма жесткие и даже жестокие меры воспитания. Порка ремнем была среди его излюбленных подходов к общению с сыном.

Реальный мир был настолько тяжел для мальчика, что он с тринадцатилетнего возраста, чтобы облегчить свое в нем пребывание, стал употреблять алкоголь. После окончания школы и некоторого времени учебы в колледже Чарльз съехал от родителей, и стал колесить по Америке, перебиваясь случайными заработками.

Среди работ, которые он опробовал: уборщик, охранник, мойщик посуды, водитель, железнодорожный ремонтник, почтальон, клерк и другие. Всего по признанию Буковски он поработал более чем в ста местах в различных городах США. Тогда же он начал свои первые эксперименты в литературе. Но они были неудачными, а потому вскоре он забросил писательство и стал беспробудно пить.

В 1955-м году у Чарльза Буковски была обнаружена язва желудка, он попал в больницу, где снова возобновил занятия писательством. С 1967-го года он стал писать заметки для газеты Оупен Сити, а в 1970-м его нашел владелец издательства Джон Мартин, и предложил заняться писательством всерьез и профессионально.

Первый его изданный роман Почтамт Чарльз Буковски написал всего за двадцать два дня. Женившись в третий раз на хозяйке ресторана здорового питания, Буковски, наконец, мог посвятить себя литературе, и вести более размеренный образ жизни.

Его грубый реализм полюбился публике и в восьмидесятых годах он написал такие своих бестселлеры, как Голливуд, Хлеб с ветчиной, Женщины. По его произведению был даже снят фильм Пьянь, в котором главные роли сыграли Микки Рурк и Фэй Данауэй.

Самыми популярными работами Чарльза Буковски помимо вышеперечисленных считаются цикл рассказов Истории обыкновенного безумия, Фактотум, а также Стихи последней ночи на земле. Именно в стихотворных произведениях раскрывается вся глубина и трагедия личности Буковски.