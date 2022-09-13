Сьюзен Сарандон откровенно рассказала о своей бисексуальности

Сьюзен Сарандон несколько раз намекала, что она, возможно, не является строго гетеросексуальной, а на днях подтвердила свою бисексуальность в шоу Джимми Феллона.

Феллон вспомнил, что в прошлый раз актриса приходила на шоу со своими собаками. Она в ответ рассказала, что они погибли год назад.

После этого Сарандон отказалась заводить еще одну собаку, и ее сын предложил завести кошек. Далее она заявила: «И я би, так что…».

Феллон попытался уточнить, означает ли это, что ей нравятся и собаки, и кошки. Актриса сказала, что она очень изменчива в отношении животных.

Бисексуальность Сарандон сама по себе не является секретом. Ранее она открыто говорила, что ей безразличен пол ее потенциальных партнеров.

Между тем у Сарандон и ее бывшего молодого человека Тима Роббинса двое детей. Актриса не раз играла бисексуальных женщин и лесбиянок в кино.

Однако раньше Сьюзен Сарандон никогда публично не говорила о том, что она бисексуальна.

Сейчас ее слова вызвали бурную радость в квир-сообществе, которое выразило ей свою поддержку.