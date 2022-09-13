Парламент Эстонии назвал украинцев угрозой национальной безопасности

В парламенте Эстонии заговорили о том, что украинцы несут угрозу безопасности страны.

Эстонская консервативная народная партия потребовала от премьер-министра страны объяснений по поводу столь массового приема граждан Украины.

Как заявляет депутат от консервативной партии Вальге, небольшая Эстония принимает колоссальное количество беженцев.

На данный момент на территории Эстонии находятся около ста тысяч беженцев из Украины, сообщает эстонский депутат. "

"Число украинских беженцев в Эстонии явно выше, чем в самых богатых странах Европы и соседних с Украиной странах. Согласно данным, в республике находятся 92 290 украинцев, но на самом деле их больше 100 тысяч человек", - цитирует депутата BALTNEWS.

Эстонский политик напомнил премьер-министру страны, что такой приток беженцев приведет к демографическим проблемам, а также угрозе эстонцам, как титульной нации в стране, а также к проблеме использования эстонского языка.