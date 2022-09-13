Стефанишина: Россия попросила Киев о переговорах после контрнаступления ВСУ
Глава Министерства по вопросам евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина утверждает, что Москва попросила Киев о переговорах.
13 сентября министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина публично заявила, что некоторые высокопоставленные политики России якобы тайно попросили Киев о возобновлении переговоров с Москвой после того, как украинские войска продемонстрировали успешное контрнаступление в Харьковской области.
По словам Стефанишиной, правительство Украины отказало на просьбу России, однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее опроверг эту информацию, сказав, что не видит перспектив в переговорах с Киевом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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