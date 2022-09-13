Почему Энди Уорхол так боялся потерять свой парик, и другие странности художника
У культового художника Энди Уорхола было множество необычных причуд, о которых до поры до времени знали только близкие люди.
Энди Уорхол был художником, создававшим свои полотна в стилистике поп-арта. По большому счету, именно он и был тем человеком, который оформил это направление в искусстве в отдельное течение.
Феномен его творений заключается в том, что для своих работ он использовал вполне обыденные вещи вроде бутылок из-под кока-колы, банок консервированного супа или кадров с изображением известных людей. И при этом ему удавалось создавать на основе этих вещей подлинные произведения искусства с огромным смысловым наполнением.
Стоит отметить, что далеко не все его творения созданы лично им, ведь в его мастерской трудились и другие художники, и производство в свое время было потоковым. Впрочем, громкое имя выручало художника, у которого было немало странностей.
Так, например, он работал при включенных телевизоре и радиоприемнике, создавая для своего вдохновения информационный шум. Любовь Энди к технике была невероятной. Он почти везде таскал за собой свой любимый диктофон, видеокамеру или полароид, чтобы записывать все то, что покажется ему интересным.
Его творческий путь начался после окончания в 1949-м году Технологического университета Карнеги. Некоторое время он зарабатывал рисованием рекламных плакатов и оформлением магазинных витрин, и жил в общежитии.
По воскресеньям Энди Уорхол практически всегда ходил в церковь. Эта оставшаяся с детства привычка позволяла ему фантазировать, что он когда-нибудь напишет картины, на которые люди будут смотреть с таким же пиитетом, как и на иконы. Выйдя из церкви, он любил бродить по блошиным рынкам в поисках какого-нибудь ценного раритета. В результате его жилище напоминало склад различных вещей, которые пылились в коробках.
Всю свою жизнь Энди Уорхол прожил со своей мамой, которую очень любил. И это было взаимно. Он пригласил ее жить к себе в свою нью-йоркскую квартиру. Джулия была женщиной простой, и, будучи австрийкой, плохо говорила по-английски, но творческий дар в ней все же был. Ее хобби было создание цветов из мусора, и рисование. Понятно, откуда Энди унаследовал свой дар.
У Уорхола было много комплексов относительно внешности. У него были большие проблемы с кожей, поэтому он часто посещал косметические салоны, и тратил деньги на различные уходовые средства. А первый гонорар художник потратил на пластическую операцию.
Он рано стал лысеть, поэтому обзавелся своим знаменитым белокурым париком, который всегда носил на людях, и очень боялся, что он может съехать, и всем станет видна его лысина. Такое обилие комплексов своими корнями уходит в детство. Сверстники насмехались над болезненным чувствительным мальчиком, поэтому он стал умышленно уходить от общества.
Даже став знаменитым, и обзаведясь армией поклонниц, Энди Уорхол так и не решился на близкие отношения. Никаких свидетельств о его романах не существует. А когда в восьмидесятых появился ВИЧ, Уорхол стал бояться им заболеть, ведь в начале эпидемии, никто толком не знал, что является причиной заболевания.
Опубликовано: Elsa
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кобахидзе: в Грузии пройдёт референдум об открытии второго фронта против РФ
Германия не видит иного выхода, кроме как разрешить поставки урана из России
ФСБ задержала директора оборонного завода РФ за передачу секретных чертежей Киеву
На вооружение РФ поступила новейшая управляемая ракета «Изделие 305»
Подвиг и трагедия: не простая судьба хирурга Леонида Рогозова, который лично вырезал себе аппендицит