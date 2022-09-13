Почему Энди Уорхол так боялся потерять свой парик, и другие странности художника

У культового художника Энди Уорхола было множество необычных причуд, о которых до поры до времени знали только близкие люди.

Энди Уорхол был художником, создававшим свои полотна в стилистике поп-арта. По большому счету, именно он и был тем человеком, который оформил это направление в искусстве в отдельное течение.

Феномен его творений заключается в том, что для своих работ он использовал вполне обыденные вещи вроде бутылок из-под кока-колы, банок консервированного супа или кадров с изображением известных людей. И при этом ему удавалось создавать на основе этих вещей подлинные произведения искусства с огромным смысловым наполнением.

Стоит отметить, что далеко не все его творения созданы лично им, ведь в его мастерской трудились и другие художники, и производство в свое время было потоковым. Впрочем, громкое имя выручало художника, у которого было немало странностей.

Так, например, он работал при включенных телевизоре и радиоприемнике, создавая для своего вдохновения информационный шум. Любовь Энди к технике была невероятной. Он почти везде таскал за собой свой любимый диктофон, видеокамеру или полароид, чтобы записывать все то, что покажется ему интересным.

Его творческий путь начался после окончания в 1949-м году Технологического университета Карнеги. Некоторое время он зарабатывал рисованием рекламных плакатов и оформлением магазинных витрин, и жил в общежитии.

По воскресеньям Энди Уорхол практически всегда ходил в церковь. Эта оставшаяся с детства привычка позволяла ему фантазировать, что он когда-нибудь напишет картины, на которые люди будут смотреть с таким же пиитетом, как и на иконы. Выйдя из церкви, он любил бродить по блошиным рынкам в поисках какого-нибудь ценного раритета. В результате его жилище напоминало склад различных вещей, которые пылились в коробках.

Всю свою жизнь Энди Уорхол прожил со своей мамой, которую очень любил. И это было взаимно. Он пригласил ее жить к себе в свою нью-йоркскую квартиру. Джулия была женщиной простой, и, будучи австрийкой, плохо говорила по-английски, но творческий дар в ней все же был. Ее хобби было создание цветов из мусора, и рисование. Понятно, откуда Энди унаследовал свой дар.

У Уорхола было много комплексов относительно внешности. У него были большие проблемы с кожей, поэтому он часто посещал косметические салоны, и тратил деньги на различные уходовые средства. А первый гонорар художник потратил на пластическую операцию.

Он рано стал лысеть, поэтому обзавелся своим знаменитым белокурым париком, который всегда носил на людях, и очень боялся, что он может съехать, и всем станет видна его лысина. Такое обилие комплексов своими корнями уходит в детство. Сверстники насмехались над болезненным чувствительным мальчиком, поэтому он стал умышленно уходить от общества.

Даже став знаменитым, и обзаведясь армией поклонниц, Энди Уорхол так и не решился на близкие отношения. Никаких свидетельств о его романах не существует. А когда в восьмидесятых появился ВИЧ, Уорхол стал бояться им заболеть, ведь в начале эпидемии, никто толком не знал, что является причиной заболевания.