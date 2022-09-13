В Индии смерть королевы Елизаветы II вызвала равнодушие или гнев

Всего за несколько часов до того, как распространились новости о смерти королевы Елизаветы II, премьер-министр Нарендра Моди произнес пламенную речь, в которой призвал Индию отказаться от колониальных связей.

Он выступил на церемонии переименования бульвара, который когда-то чествовал короля Георга V. По словам премьер-министра, это был символ рабства при британском владычестве.

На отреставрированном проспекте теперь установлена статуя индийского борца за свободу Субхаса Чандры Боса из черного гранита на том месте, где когда-то стоял слепок короля Георга V, деда Елизаветы.

Смерть королевы вызвала у одних сочувствие к глубоко уважаемой фигуре, а у других пробудила воспоминания о кровавой истории под британской короной.

Но большинство обычных индийцев встретили эту новость равнодушным пожиманием плечами.

Капил Комиредди, автор книги «Зловещая республика: краткая история Новой Индии» говорит, что британская монархия сегодня не имеет никакого отношения к стране.

По его словам, британское правление сильно повлияло на страну, но с тех пор Индия обогнала экономику Великобритании.

Елизавета трижды посетила Индию за время своего правления и стала первым монархом, совершившим поездку по только что освобожденной стране, что закрепило начало новых связей с Великобританией.

После своей коронации в 1953 году она прибыла в столицу Нью-Дели в 1961 году, где выступила перед огромной толпой, и почти миллион человек выстроились вдоль улиц, чтобы мельком увидеть ее и ее мужа, принца Филиппа.