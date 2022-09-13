США выдали визы Лаврову и делегации МИД РФ для участия в Генассамблее ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и другие сотрудники МИД получил американскую визу и сможет полететь на Генассамблею ООН в Нью-Йорк, сообщает агентство Reuters.

Россия давно утверждает, что США блокируют ее полноценное участие в Ассамблее. В августе в это дело должен был вмешаться посол России в США.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров и члены российской делегации получили визы для участия в Генассамблее ООН", - сообщило во вторник агентство "Интерфакс" со ссылкой на МИД.

После начала российской спецоперации в Украине Сергей Лавров попал в группу лиц, подпадающих под санкции США. Помимо заморозки его активов, ему запретили въезд в США.

Россияне подали документы на визу некоторое время назад. Всего заявление касалось 56 членов ее делегации: политиков, дипломатов и журналистов. Американцы долго отвечали на запрос.

В августе посол России в США Анатолий Антонов отправился в Госдепартамент, чтобы вмешаться в вопрос о визах. После встречи он сообщил журналистам, что "посольство обратилось к Белому дому с просьбой выполнить обязательства страны, в которой базируется ООН, и немедленно выдать визы".

Отвечая на вопрос о визовых запросах Антонова, представитель министерства Нед Прайс сказал, что у США есть "особые обязательства разрешить поездки тем, кто участвует в деятельности ООН".