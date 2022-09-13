США выдали визы Лаврову и делегации МИД РФ для участия в Генассамблее ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и другие сотрудники МИД получил американскую визу и сможет полететь на Генассамблею ООН в Нью-Йорк, сообщает агентство Reuters.
Россия давно утверждает, что США блокируют ее полноценное участие в Ассамблее. В августе в это дело должен был вмешаться посол России в США.
"Министр иностранных дел России Сергей Лавров и члены российской делегации получили визы для участия в Генассамблее ООН", - сообщило во вторник агентство "Интерфакс" со ссылкой на МИД.
После начала российской спецоперации в Украине Сергей Лавров попал в группу лиц, подпадающих под санкции США. Помимо заморозки его активов, ему запретили въезд в США.
Россияне подали документы на визу некоторое время назад. Всего заявление касалось 56 членов ее делегации: политиков, дипломатов и журналистов. Американцы долго отвечали на запрос.
В августе посол России в США Анатолий Антонов отправился в Госдепартамент, чтобы вмешаться в вопрос о визах. После встречи он сообщил журналистам, что "посольство обратилось к Белому дому с просьбой выполнить обязательства страны, в которой базируется ООН, и немедленно выдать визы".
Отвечая на вопрос о визовых запросах Антонова, представитель министерства Нед Прайс сказал, что у США есть "особые обязательства разрешить поездки тем, кто участвует в деятельности ООН".
Опубликовано: Николай Скира
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