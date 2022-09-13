В Армении начались протесты с требованием отставки Пашиняна
Поздно вечером во вторник в Армении стартовали массовые протесты, направленные против действующей власти страны.
13 сентября отечественные и зарубежные СМИ стали массово сообщать о начала масштабных протестов на территории Армении. Собравшие скандируют антиправительственные лозунги, машут национальными флагами и требуют лишь одного: отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Некоторые из опрошенных журналистами протестующих сообщили, что они недовольны проводимой Пашиняном политикой, поскольку считают его ответственным за возобновление конфликта с Азербайджаном на государственной границе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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