В Армении начались протесты с требованием отставки Пашиняна

Поздно вечером во вторник в Армении стартовали массовые протесты, направленные против действующей власти страны.

13 сентября отечественные и зарубежные СМИ стали массово сообщать о начала масштабных протестов на территории Армении. Собравшие скандируют антиправительственные лозунги, машут национальными флагами и требуют лишь одного: отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Некоторые из опрошенных журналистами протестующих сообщили, что они недовольны проводимой Пашиняном политикой, поскольку считают его ответственным за возобновление конфликта с Азербайджаном на государственной границе.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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