Женщина в литературном творчестве: муза или творец

Женщины веками вдохновляли писателей, но смогли ли они сами, несмотря на социальное неравенство стать самостоятельными творческими единицами.

Женщины вдохновляли писателей и поэтов во все времена. Некоторых из них они увековечивали в своих произведениях, другие оставались таинственными музами, чьи образы давно припорошили пески времени. Но все они, прямо или косвенно, порой сами того не подозревая двигали развитие литературного творчества вперед. Сложно сказать, какого О. Бальзака мы бы знали сейчас, не появись некогда на его жизненном пути госпожа де Барни, существовал ли бы Данте без своей Беатриче? Ответа на этот вопрос мы уже не узнаем никогда, но одно очевидно: без этих женщин-муз творчество всеми любимых нами прославленных классиков было бы совершенно другим. И, возможно, оно не обрело бы бессмертия, ибо его ему, без сомнения, подарила великая сила любви и страсти.

Женщина-муза образ романтический, идеализированный, почти бесплотный. Это больше фантазия, чем реальный человек. Но фантазия, которая зажигает искру вдохновения. Все это нам давно известно и понятно. Но задумывались ли вы над тем, что большинство писателей, произведения которых мы все любим, о которых говорим, которыми восхищаемся, почти исключительно мужчины.

У литературы, во всяком случае, у классической мужское лицо. Мы читаем мировые шедевры и не задумываемся, что, какими бы гениальными они не были, практически в каждом кроется один недостаток – в них отражен только взгляд мужчины, а это, как минимум, лишь половина правды. Вторая ее половина находится в куда менее исследованной области, в области женской литературы, где женщины выступали не музами и вдохновительницами гениев, а брали в руки перо и сами становились творцами. И иногда гениальными творцами. Именно это будет изучаться в данной статье.

В ней мы попытаемся детальнее осветить , что такое литературная проза и поэзия и чем именно мужская литература отличается от женской? Кроме этого, мы постараемся поближе познакомить вас со знаменитыми писательницами и увидеть, наконец, женское лицо литературы, как таковой!

По большому счету существует две формы литературного творчества, которые являются общепризнанными. Это поэтическая (стихи, песни, всевозможные рифмовки) и прозаическая (рассказы, повести, романы).

Для поэзии характерна строгая архитектоника. В ней присутствует четкая рифма и создается она по установленным правилам и канонам стихосложения. Многие литераторы (поэты) считают, что стихосложение само по себе является искусством. В смысловом отношении поэзия характеризуется образностью и возвышенностью стиля. Стихотворение вовсе необязательно должно нести сколько-нибудь конкретный смысл, потому что главное в нем это эмоциональный всплеск. Быть может поэтому, женщины, будучи в эмоциональном смысле более чуткими, добились в поэтическом искусстве значительных успехов. Чего стоит одна только плеяда поэтесс так называемого серебряного века.