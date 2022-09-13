Как королевская семья на самом деле зарабатывает деньги

Королева Елизавета II имела значительный собственный капитал. Вопросы о том, как королевская семья зарабатывает деньги, интересует многих.

Королевской семье платят из государственных и частных денег, помимо собственного капитала, который включает в себя унаследованное богатство, значительный портфель недвижимости и другие активы.

Перед ее смертью большая часть годового дохода и расходов семьи королевы Елизаветы II оплачивалась из трех источников: государственного Суверенного гранта и частных герцогств Корнуолл и Ланкастер.

С 2012 года официальные обязанности монарха и расходы, связанные с содержанием оккупированных дворцов, оплачиваются за счет ежегодной единовременной выплаты, находящейся в ведении правительства, которая называется Суверенным грантом.

Финансирование Суверенного гранта осуществляется за счет процента от прибыли доходов королевской недвижимости.

Эту недвижимость можно примерно определить как коллекцию британских владений и ферм, которые ежегодно приносят сотни миллионов фунтов стерлингов.

Эти земли были впервые переданы Георгом III еще в 1760 году, чтобы в дальнейшем они находились в ведении Казначейства.

В 2018-2019 финансовом году общая сумма Суверенного гранта составила 82,2 млн фунтов стерлингов.

Если Суверенный грант является своего рода счетом расходов, в Тайный кошелек включаются фактические доходы монарха. В 2018 году Тайный кошелек получил почти 20 миллионов фунтов дохода от герцогства Ланкастер.