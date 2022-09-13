Брежнев любил хоккей, охоту, автомобили и был не самым лучшим дедушкой
Внук Брежнева вспоминает его как человека с хорошим чувством юмора и добрым нравом. Работа отнимала у него много времени, даже дома он часто оставался в своем кабинете и занимался делами.
Брежнев любил посмотреть кино в выходные, предпочитал военные фильмы и детективы. Его любимым фильмом был «Семнадцать мгновений весны».
Леониду Ильичу очень нравилось болеть за советских хоккеистов, он мог пойти на матч вместо партийного заседания.
В отпуск Брежнев ездил в Крым. Он хорошо плавал, но в море рядом с ним всегда находился офицер охраны из-за проблем со здоровьем.
Брежнев хорошо водил машину и в целом любил автомобили. Мировые лидеры подарили ему Мазератти, Кадиллак и Линкольн.
У него также была коллекция оружия из сотни экземпляров, в том числе эксклюзивных. Он нередко бывал на охоте.
Леонид Ильич много курил, несмотря на предостережения докторов. Для него даже придумали специальный портсигар со счетчиком.
А вот дедушкой Брежнев оказался не самым лучшим. Все из-за того, что работа отнимала у него практически все время.
Опубликовано: Светлана Репина
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