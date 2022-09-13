Гладков: ВСУ обстреляли село Шелаево в Белгородской области России

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков утверждает, что украинские войска обстреляли российскую деревню Шелаево.

Вечером вторника губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал срочное сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что солдаты ВСУ произвели артиллерийский обстрел российской деревни Шелаево, что привело к лёгким ранениям двух местных жителей и мелким разрушениям инфраструктуры населённого пункта.

Днём ранее Гладков призвал эвакуироваться жителей деревень Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области, поскольку ВСУ всё чаще их обстреливают.