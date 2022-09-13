Гладков: ВСУ обстреляли село Шелаево в Белгородской области России
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков утверждает, что украинские войска обстреляли российскую деревню Шелаево.
Вечером вторника губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал срочное сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что солдаты ВСУ произвели артиллерийский обстрел российской деревни Шелаево, что привело к лёгким ранениям двух местных жителей и мелким разрушениям инфраструктуры населённого пункта.
Днём ранее Гладков призвал эвакуироваться жителей деревень Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области, поскольку ВСУ всё чаще их обстреливают.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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