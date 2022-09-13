Токаев: ОДКБ не применит силу в решении конфликта Армении с Азербайджаном
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призывает ОДКБ не применять силовые методы при решении ситуации на армяно-азербайджанской границе.
В ходе онлайн-саммите Организации договора о коллективной безопасности казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что ОДКБ не должны задействовать силовые методы для урегулирования вооружённого конфликта между Азербайджаном и Арменией, вспыхнувшего на границе двух стран 13 сентября.
Примечательно, что в январе 2022 года Токаев обратился к ОДКБ за помощью в подавлении вооружённых протестов в своей стране, после чего миротворческий контингент организации вошёл на территорию Казахстана.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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