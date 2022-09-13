Минкульт Украины: поддерживающие Россию украинские артисты лишатся званий
Глава украинского Минкульта Александр Ткаченко анонсировал лишение званий и государственных наград для всех деятелей культуры Украины, открыто поддержавших Россию.
Министр культуры Украины Александр Ткаченко утверждает, что украинское правительство активно разрабатывает законодательную основу для лишения всех званий и госнаград тех артистов страны, которые открыто поддержали специальную операцию армии России после 24 февраля.
По словам Ткаченко, соответствующие поправки в законодательство также могут теоретически подразумевать лишение гражданства Украины тех артистов, которые выражали свои симпатии Москве и российскому правительству с момента начала боевых действий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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