Качиньский: Польше нереально добиться репараций от России
Лидер польской правящей партии PiS Ярослав Качиньский утверждает, что на данный момент Варшава не может получить репарации от Москвы.
Глава польской политической фракции "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский утверждает, что Польша надеется на получение денежных репараций за нанесение ущерба своей стране в годы Второй мировой войны не только от Германии, но и от России.
По словам Качиньского, в годы крупнейшей войны прошлого столетия Советский союз якобы также нанёс существенный урон Польше, а Россия является страной-правопреемницей СССР.
Вместе с тем Ярослав Качиньский подчёркивает, что считает невозможным получение репараций от России для Польши при нынешнем российском правительстве.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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