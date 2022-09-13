Качиньский: Польше нереально добиться репараций от России

Лидер польской правящей партии PiS Ярослав Качиньский утверждает, что на данный момент Варшава не может получить репарации от Москвы.

Глава польской политической фракции "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский утверждает, что Польша надеется на получение денежных репараций за нанесение ущерба своей стране в годы Второй мировой войны не только от Германии, но и от России.

По словам Качиньского, в годы крупнейшей войны прошлого столетия Советский союз якобы также нанёс существенный урон Польше, а Россия является страной-правопреемницей СССР.

Вместе с тем Ярослав Качиньский подчёркивает, что считает невозможным получение репараций от России для Польши при нынешнем российском правительстве.