Опасаясь России, Германия ведет переговоры о покупке противоракетной обороны Arrow 3 у Израиля
Премьер-министр Израиля Яир Лапид во время визита в Берлин заявил, что Германия ведет переговоры о покупке системы противоракетной обороны Arrow 3.
По его словам, страна заинтересована в укреплении своей обороноспособности на фоне ситуации на Украине.
Германия увеличила свои военные расходы после начала российско-украинского конфликта, а также доставила помощь и тяжелое вооружение в Киев в рамках международного ответа.
Лапид заявил, что Израиль будет играть важную роль в создании новых сил обороны Германии, в основном в области противовоздушной обороны.
Он объяснил это полной приверженностью Израиля безопасности Германии, безопасности Европы, способности либеральных демократий защищать себя.
Шольц сказал, что Германия укрепит свою оборону, купив в будущем больше систем ПВО, и назвал систему Arrow 3 «высокоэффективным предложением».
Перехватчики Arrow 3 предназначены для полета за пределы земной атмосферы, где их боеголовки отделяются, чтобы стать спутниками-камикадзе или «машинами для уничтожения», которые отслеживают и врезаются в цели.
Такие высотные сбития предназначены для безопасного уничтожения приближающихся ядерных, биологических или химических ракет.
Опубликовано: Светлана Репина
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