Белым дом: Россия помогла прекратить огонь между Арменией и Азербайджаном

Сотрудник Белого дома Джон Кирби утверждает, что позиция России на переговорах помогает урегулировать конфликт между Азербайджаном и Арменией.

В ходе брифинга в Белом доме сотрудник ведомства Джон Кирби заявил, что минувшей ночью при прямом содействии правительства России было достигнуто двухстороннее прекращение боевых действий между армиями Армении и Азербайджана, хотя от начала конфликта прошло всего несколько часов.

Тем не менее, Кирби утверждает, что перемирие между азербайджанскими и армянскими военными быстро кончилось, в то время как мировая общественность ожидает устойчивого прекращения огня в регионе.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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