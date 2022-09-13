Сотрудник Белого дома Джон Кирби утверждает, что позиция России на переговорах помогает урегулировать конфликт между Азербайджаном и Арменией.

В ходе брифинга в Белом доме сотрудник ведомства Джон Кирби заявил, что минувшей ночью при прямом содействии правительства России было достигнуто двухстороннее прекращение боевых действий между армиями Армении и Азербайджана, хотя от начала конфликта прошло всего несколько часов.

Тем не менее, Кирби утверждает, что перемирие между азербайджанскими и армянскими военными быстро кончилось, в то время как мировая общественность ожидает устойчивого прекращения огня в регионе.