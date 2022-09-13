Белым дом: Россия помогла прекратить огонь между Арменией и Азербайджаном
Сотрудник Белого дома Джон Кирби утверждает, что позиция России на переговорах помогает урегулировать конфликт между Азербайджаном и Арменией.
В ходе брифинга в Белом доме сотрудник ведомства Джон Кирби заявил, что минувшей ночью при прямом содействии правительства России было достигнуто двухстороннее прекращение боевых действий между армиями Армении и Азербайджана, хотя от начала конфликта прошло всего несколько часов.
Тем не менее, Кирби утверждает, что перемирие между азербайджанскими и армянскими военными быстро кончилось, в то время как мировая общественность ожидает устойчивого прекращения огня в регионе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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