Регулярные читатели издания Sky News Australia предположили, что состояние психического здоровья Джо Байдена стремительно ухудшается, поскольку его недавнее выступление в Бостоне вызывает вопросы.

В ночь на 14 сентября агентство Sky News Australia опубликовало статью, рассказав о том, что во время вчерашнего выступления Джо Байдена на трибуне Бостонской библиотеки американский президент забыл, где он находится и не смог самостоятельно уйти со сцены, подозвав ассистентов для помощи.

Комментаторы Sky News Australia сходятся во мнении, что Байден, которому в этом году исполняется восемьдесят лет, стремительно теряет рассудок и не должен управлять такой ядерной сверхдержавой как Соединённые Штаты.