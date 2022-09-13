Евросоюз заявил, что санкции не позволяют Москве компенсировать военные потери

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что санкции Европейского Союза серьезно подрывают потенциал Москвы по поддержанию своего оружия и военной техники.

Он отметил, что 45% российских технологий зависят от европейского импорта, и это было прекращено.

Евросоюз наложил на Москву несколько пакетов масштабных санкций, направленных против финансового, энергетического и транспортного секторов.

Боррель сказал, что санкции ЕС в отношении России уже имеют очень серьезные последствия для Москвы.

Пол его словам, две трети всех гражданских самолетов больше не могут летать, потому что их комплектующие не поступают из западных стран, а блокада также делает невозможным получение ими необходимых запасных частей.

Он также отметил, что что Москва не смогла преодолеть огромные военные потери, которые она понесла.

Между тем президент Владимир Путин в понедельник заявил, что Россия хорошо держится перед лицом западных санкций.

Во время недавнего совещания он заявил, что тактика экономического блицкрига, натиск, на который рассчитывал Запад, не сработали.