Евросоюз заявил, что санкции не позволяют Москве компенсировать военные потери
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что санкции Европейского Союза серьезно подрывают потенциал Москвы по поддержанию своего оружия и военной техники.
Он отметил, что 45% российских технологий зависят от европейского импорта, и это было прекращено.
Евросоюз наложил на Москву несколько пакетов масштабных санкций, направленных против финансового, энергетического и транспортного секторов.
Боррель сказал, что санкции ЕС в отношении России уже имеют очень серьезные последствия для Москвы.
Пол его словам, две трети всех гражданских самолетов больше не могут летать, потому что их комплектующие не поступают из западных стран, а блокада также делает невозможным получение ими необходимых запасных частей.
Он также отметил, что что Москва не смогла преодолеть огромные военные потери, которые она понесла.
Между тем президент Владимир Путин в понедельник заявил, что Россия хорошо держится перед лицом западных санкций.
Во время недавнего совещания он заявил, что тактика экономического блицкрига, натиск, на который рассчитывал Запад, не сработали.
Опубликовано: Светлана Репина
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